Fahrradputz-Aktion am Hohenemser Wochenmarkt

Die Aktion gilt für alle Radler, die mit ihrem Rad am Wochenmarkt vorbeischauen – ein Service des e5-Teams der Stadt Hohenems.

Das Fahrradputzen wird wie immer von der Firma Integra durchgeführt. Zum letzten Mal in diesem Jahr findet die Fahrrad-Aktion am Donnerstag, dem 19. September 2019, von 8.30 bis 12 Uhr im Rahmen des Wochenmarktes auf dem Schlossplatz statt, bevor so manche ihre Fahrräder in die Winterruhe schicken. Für all jene hartgesottenen Radler, die den Winter auch durchstrampeln, kann das Rad nochmal für die kalte Jahreszeit frisch gemacht werden.