Fahrradkontrolle: Ein Viertel ist mangelhaft

Mit Einbruch der dunklen Jahreszeit startete zugleich die jährliche Fahrradkontrolle im Bereich der Rankweiler Schulen durch die Gemeinde- und Bundespolizei. Dieser Sicherheitscheck ist ein wichtiger Beitrag.

Denn bei schlechten Sichtbedingungen erhöht sich das Unfallrisiko für alle VerkehrsteilnehmerInnen. Rund 40 Fahrräder wurden kürzlich in der Morgendämmerung im Bereich der öffentlichen Zufahrtsmöglichkeiten zur Mittelschule Ost/West kontrolliert. „Im Speziellen wurde die Beleuchtung unter die Lupe genommen, denn diese führt bei Mängeln oft zu Unfällen“, informiert der Leiter der Gemeindepolizei Jürgen Schnetzer. Im Zuge dieser Schwerpunktkontrolle wurden zehn Fahrräder als mangelhaft eingestuft, die sowohl Erstklässler als auch Viertklässler betroffen haben. Als Folge wurden diese vorgemerkt und die Schule verständigte per Brief die Eltern bezüglich der vorhandenen Mängel. Das reparierte Fahrrad muss dann bei der Polizei zu einem festgesetzten Termin vorgezeigt werden.

Vorschriften für die Ausrüstung des Lenkers selbst gibt es in Österreich nicht, doch die Polizei empfiehlt einen Helm und reflektierte Materialien bzw. Sticker an Kleidung oder gleich eine Warnweste zu tragen. Als ergänzende Hilfsmittel werden auch Reflektoren an den Radspeichen selbst, Stirnlampen oder das Aufbringen von LED-Lichtern empfohlen. Für mehr Sichtbarkeit helfen auch sogenannte Klackbänder mit reflektierender Funktion an Armen und Beinen. Die Unfälle ab den Herbstmonaten häufen sich tendenziell, denn feuchtes Laub, nass-glatte Straßen, Nebel und Dämmerlicht trüben die Sicht. „Verursacht man wegen schlechter oder fehlender Beleuchtung einen Unfall mit Personenschaden, muss man mit Schadensersatzforderungen und einem gerichtlichen Strafverfahren rechnen“, klärt Jürgen Schnetzer auf.