Die von der Stadt Hohenems organisierte Fahrrad-Putzaktion durch die Firma Integra findet auch dieses Jahr wieder statt, das nächste Mal am Donnerstag, dem 4. April 2024, von 8.30 bis 12.30 Uhr beim Nibelungenbrunnen am Schlossplatz.

An der Aktion dürfen alle Radler teilnehmen, die mit ihrem Rad am Wochenmarkt vorbeischauen. Dies soll ein Dankeschön der Stadt Hohenems für die klimafreundlichen Mobilen sein und auch an den alljährlichen Fahrradwettbewerb erinnern.