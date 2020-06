Fahrgastrechte-Schlichtungsstelle: Rekordergebnis für 2019

Die österreichische Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (apf) hat die Aufgabe, sich für Reisende im Bahn-, Bus-, Schiffs- und Flugverkehr einzusetzen. Vergangenes Jahr konnten so für Betroffene 1,3 Millionen Euro im Rahmen außergerichtlicher Schlichtungsverfahren herausgeholt werden, teilte die apf am Donnerstag mit ihrem Jahresbericht 2019 mit.

"In außergerichtlichen Schlichtungsverfahren konnte die apf insgesamt über 1,3 Millionen Euro für Reisende nach Problemen mit Flug, Bahn oder Bus erwirken. Die apf ist eine wichtige Einrichtung, um über die Rechte der Fahrgäste aufzuklären und diese kostenlos und risikolos geltend zu machen. So hilft die apf mit, Mobilität sicher und bequem zu machen", wurde Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) in einer Aussendung zitiert.