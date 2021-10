Fahrerflucht nach Unfall in Lustenau - Zeugenaufruf

Vergangenen Mittwoch kam es gegen 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Lustenau, wobei ein Motorradfahrer verletzt wurde. Die Polizei bittet um Hiweise.

Am Mittwoch, 13.10.2021, gegen 16.30 Uhr fuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der Dornbirner Straße in Lustenau in den Kreisverkehr Forststraße ein. Er wollte den Kreisverkehr in Richtung Hohenems verlassen.