Fahrerflucht in OÖ: Neunjährige verletzt

Ein neunjähriges Mädchen ist Freitagabend in Altmünster (Bezirk Gmunden) von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Der Fahrzeuglenker flüchtete anschließend. Das Kind war gemeinsam mit seiner 62-jährigen Großmutter unterwegs, die beiden warteten am Fahrbahnrand, um die Straße zu überqueren, als es zu dem Unfall kam, berichtete die Polizei.

Nachdem ein Bus bei den beiden Fußgängerinnen vorbeigefahren war, geriet ein nachkommender Autolenker zu weit nach rechts und es kam zu dem Zusammenstoß. Die Neunjährige wurde in eine angrenzende Wiese geschleudert und verletzt. Das Kind wurde nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum eingeliefert. Die Polizei bittet Zeugen, sich an die Polizeiinspektion Altmünster unter der Telefonnummer 059133 4101 zu melden.