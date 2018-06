Fahrerflucht in Bregenz

Am Montag fuhr eine Autofahrerin in Bregenz von einem Parkplatz in Richtung Lauterach. Dabei übersah sie vermutlich zwei Mopedlenkerinnen, die ausweichen und bremsen mussten und sich dabei verletzten.

Die beiden Mopedfahrerinnen (16 und 17 Jahre alt) fuhren gegen 17.00 Uhr auf der Arlbergstraße in Bregenz in Richtung Lauterach, als auf Höh der Hausnummer 117 eine derzeit unbekannte Frau in einem weißen Auto von einem Parkplatz auf der linken Seite ebenfalls Richtung Lautarch auf die Straße einbog.

Ausgewichen und gebremst Die beiden Mädchen mussten laut den Angaben, die sie gegenüber der Polizei gemacht haben, ausweichen beziehungsweise stark abbremsen. Eines der Mädchen wich nach links aus und streifte mit ihrem linken Fuß einen entgegenkommenden Pkw. Sie verletzte sich leicht.

Das zweite Mädchen kam durch die Vollbremsung und die zu dieser Zeit nassen FAhrbahn zu Sturz und verletzte sich unbestimmten Grades. Die Fahrerin des Pkw setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Lauterach fort.

Die Polizei sucht nach Zeugen des UNfalls und bittet Personen, die Angaben zum Fahrzeug, zur Fahrerin oder zum genauen Unfallhergang machen können, sich bei der Polizie zu melden.