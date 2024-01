Fahrer stürzte auf steirischer A9 beim Urinieren in den Tod

Ein Niederländer ist Mittwochabend beim Urinieren im Gleinalmabschnitt der Pyhrnautobahn (A9) abgestürzt und ums Leben gekommen. Der Fahrer (77) eines größeren Pkw mit Anhänger wollte sich nach einem Unfall offenbar erleichtern und war über die Seitenleitschiene und ein Geländer geklettert. Dabei rutschte er aus. Sein Beifahrer wollte ihn noch halten, konnte ihn aber nicht mehr retten. Der Gleinalmtunnel in Richtung Graz war wegen der Bergung rund drei Stunden gesperrt.

Der 77-Jährige war gegen 19.00 Uhr mit seinem Pkw und dem Anhänger auf der A9 aus Norden in Richtung Graz unterwegs gewesen, wie die Landespolizeidirektion am Donnerstag mitteilte. Rund 1,5 Kilometer nach der Ausfahrt aus dem Südportal des Gleinalmtunnels kam der Anhänger aufgrund eines technischen Gebrechens ins Schleudern und touchierte die dortige Leitschiene. Der Fahrer hielt sofort auf dem Pannenstreifen einer Autobahnbrücke an und stieg gemeinsam mit seinem 58-jährigen Beifahrer aus, um den Schaden zu begutachten. Als der Beifahrer telefonisch die Polizei verständigte, stieg der Lenker über die Leitschiene und ein Geländer, um dort zu urinieren. Dabei dürfte er ausgerutscht sein, konnte sich jedoch noch kurz an einer Querstrebe des Geländers festhalten.