„Fäaschtbänkler“ lockten Tausende nach Buch

Buch. Seit Donnerstag steht die Berggemeinde Kopf. Das Bregenzerwälder Bezirksmusikfest war auch zur Halbzeit ein klarer Publikumsmagnet.

Auf das Festival im Zelt als Auftakt am Donnerstag folgte gestern der Sternaufmarsch von vier Musikkapellen. Besucher und Musikanten konnten dabei mit der Sonne um die Wette lachen, spielte das Wetter punktgenau mit. Beste Einstimmung lieferten die „Blechjäger“ mit ihrem Moderator Lukas Greussing. Dass die Schweizer Band „Fäaschtbänkler“ seit Jahren in aller Munde ist, wurde beim „Wälder Musikfest“ in Buch einmal mehr unterstrichen. Denn der Veranstalter durfte sich am Freitagabend bereits um 19 Uhr über ein volles Festzelt freuen. Während die zahlreichen Shuttledienste noch hunderte Fans ins Festdorf transportierten, sorgte der Schweizer Kult für Begeisterungsstürme. Der unverwechselbare Sound sowie die Eigenproduktionen der vor zehn Jahren gegründeten 5 Mann-Truppe, erntete bei „Jung und Alt“ gleichermaßen Dauerapplaus, ehe „Brassclub“ zur finalen Show am zweiten Festtag ausholte.