Fachkräftemangel - Regierung kündigt "Regionalisierung" an

Die Regierung hat am Mittwoch ein Arbeitsmarkt-Paket angekündigt, das den Forderungen der Wirtschaft entgegenkommt. Wie Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) im Pressefoyer nach dem Ministerrat sagte, soll die Mangelberufsliste "regionalisiert" und die Zuwanderung über die "Rot-Weiß-Rot-Karte" erleichtert werden. Auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) verteidigte die Pläne.

Die “Mangelberufsliste” legt fest, für welche Jobs Unternehmen Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Staaten nach Österreich holen dürfen. Derzeit ist das nur möglich, wenn im jeweiligen Bereich in ganz Österreich Fachkräftemangel herrscht. Die Wirtschaft fordert seit Längerem eine “Regionalisierung”, weil derzeit etwa ein Mangel an Köchen in Tirol nicht durch ausländische Arbeitskräfte ausgeglichen werden dürfe, wenn es in Wien zu viele arbeitslose Köche gebe.