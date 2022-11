Facebook-Konzern Meta entlässt mehr als 11.000 Menschen

Der Facebook-Konzern Meta entlässt beim größten Stellenabbau seiner Geschichte mehr als 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das seien etwa 13 Prozent der Belegschaft, teilte Konzernchef Mark Zuckerberg am Mittwoch mit. Er verwies darauf, dass er den Online-Boom am Anfang der Coronapandemie überschätzt und daher die Investitionen hochgeschraubt habe. Nun aber sei das Online-Geschäft zu früheren Trends zurückgekehrt.

Allein im vergangenen Quartal verbuchte die Sparte Reality Labs, in der am Metaverse gearbeitet wird, einen operativen Verlust von knapp 3,7 Mrd. Dollar (umgerechnet auch 3,7 Mrd. Euro). Seit Jahresbeginn sammelte sich ein Fehlbetrag von 9,4 Mrd. Dollar an - bei einem Umsatz von 1,4 Mrd. Dollar in dem Bereich. Und Zuckerberg kündigte an, dass die Verluste der Reality Labs im kommenden Jahr noch "erheblich wachsen" würden.