Facebook-Angestellte bleiben bis Anfang 2022 im Homeoffice

Facebook verlängert seine Homeoffice-Regelung wegen der hohen Infektionszahlen durch die Delta-Variante erneut. Eine Rückkehr der Beschäftigten in die Büros sei nun Anfang 2022 geplant, teilte Facebook am Donnerstag mit. Priorität habe die Sicherheit jedes Einzelnen. Bisher galt die Homeoffice-Regelung bei dem Online-Netzwerk bis Oktober.

Microsoft will seine Beschäftigten in den USA bisher frühestens am 4. Oktober wieder in die Büros lassen. Google hat seine Homeoffice-Regelung aktuell bis 18. Oktober verlängert. Beim Onlinehandelskonzern Amazon sollen Büro-Beschäftigte erst im Jänner wieder an die Schreibtische zurückkehren.