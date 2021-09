FACC "steuert" künftig Airbus-A220

Der börsennotierte oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC wird künftig die Steuerung bei Airbus übernehmen. Zumindest zum Teil: Er liefert die Leitwerkskomponenten für die A220-Flugzeuge. Ein entsprechender Vertrag wurde am Montag im FACC-Werk in St. Martin im Innkreis im Bezirk Ried unterzeichnet.

Machtlinger bezeichnete den Airbus-Auftrag als besonders wichtig für FACC. Er sei ein deutliches Zeichen, dass sich die Flugzeugindustrie stabilisiert habe. Rund 100 hochwertige Arbeitsplätze würden damit geschaffen. Außerdem werde dadurch die Expertise des Unternehmens im Bereich zentraler Flugteile erweitert. Rund 15 Mio. Euro habe man in das Projekt investiert. 1981, also vor 40 Jahren, habe Airbus als erstes Unternehmen in FACC vertraut - damals noch als Entwicklungsabteilung von Fischer Ski. Das erste Produkt war eine Stützstange für die Fußbodenquerträger des A300. Inzwischen sei man mit Leichtbauteilen in 45 Einzelprojekten in allen sechs Flugzeugplattformen vertreten.