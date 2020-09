FACC informiert über Stellenabbau - 700 Jobs wackeln

Der Luftfahrtzulieferer FACC mit Sitz in Ried im Innkreis informiert am Freitag die Belegschaft darüber, wie viele Stellen abgebaut werden. Als "Worst-Case-Szenario" hatte Firmenchef Robert Machtlinger im Vorfeld rund 700 Jobs genannt. Zudem werden die Mitarbeiter in der Veranstaltung, die ab 8 Uhr coronabedingt blockweise in der Messe Ried stattfindet, über den Sozialplan in Kenntnis gesetzt.

Großteils sollen die Kündigungen in Österreich erfolgen, wo 3.400 Mitarbeiter beschäftigt sind. Durch die von der Pandemie ausgelösten Krise in der Luftfahrt hat FACC das erste Halbjahr 2020 mit einem Umsatzeinbruch um mehr als ein Viertel und einem Verlust von 41 Mio. Euro abgeschlossen. Noch bis Ende September gilt Kurzarbeit.