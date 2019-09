Fabelwesen bevölkerten die Bücherei

Auch im Herbst 2019 ist die Bücherei Hohenems wieder mehrmals pro Woche für die Besucher geöffnet und wartet mit Büchern, Zeitschriften, Hörbüchern, DVDs, E-Books, E-Papers und digitalen Hörbüchern auf.

25 neugierige und mutige Kinder trafen sich am 29. August 2019 im Rahmen des Aktivsommers in der Bücherei, um mehr über die mystische Welt der tierischen oder menschlichen Fabelwesen zu erfahren. Es wurde gespielt, gebastelt und der Geschichte aus dem Buch „Atlas der Fabelwesen“ gelauscht. Durch ihren Einsatz verhinderten sie die Verwandlung der Hohenemser Bevölkerung in Fabelwesen.