Fabelhaftes Action-Ballett: "Peter Pan" an der Volksoper

Ballett als Abenteuergenre: Mit "Peter Pan" hat die Wiener Volksoper ihrem Repertoire für junges Publikum ein echtes Schmuckstück hinzugefügt. Die Uraufführung des Kinderbuchklassikers als Tanzstück der hauseigenen Ballettmeisterin Vesna Orlic wurde gestern, Samstag, Abend herzhaft bejubelt. Dieses Nimmerland als Kindertanztheater ist voller Action, Spaß und Poesie.

James Matthew Barries Geschichte um “Peter Pan” hat alles, was Kinder gerne auf der Bühne sehen: Feenstaub und Riesenkrokodile, Piraten und Indianer, schlimme, freche, mutige Kinder und eine geheimnisvolle Insel. Text: Braucht man nicht, wenn man Geschichten so plastisch mit dem Körper erzählen kann, wie Orlic in ihrer temporeichen, detailverliebten Choreographie.