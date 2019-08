F1-Saison 2020 mit 22 Rennen und Österreich-GP am 5. Juli

Die Formel-1-Saison 2020 wird die Rekordzahl von 22 Rennen umfassen. Was schon vermutet wurde, ist seit Donnerstag Gewissheit. Zwar muss der Rennkalender am 4. Oktober noch vom Weltrat des Internationalen Automobilverbandes (FIA) abgesegnet werden, das gilt jedoch als Formsache. Im vorläufigen Kalender gibt es keinen Deutschland-Grand-Prix mehr, neu sind Vietnam und die Niederlande.

Starten wird die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr am 15. März in Melbourne, enden wird sie am 29. November in Abu Dhabi. Das Vietnam-Rennen bei Hanoi ist für den 5. April terminiert, am 3. Mai wollen beim ersten Europa-Stopp in Zandvoort vor allem die Max-Verstappen-Fans auf ihre Kosten kommen. Zuletzt war die Formel 1 1985 im Heimatland des Red-Bull-Stars zu Gast gewesen.