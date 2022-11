EZB will Kurs notfalls verschärfen

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde den Kampf gegen die Inflation notfalls verschärfen. "Wir dürfen und werden es nicht zulassen, dass sich die hohe Inflation festsetzt", betonte die Französin am Freitag in Tallinn. Der geldpolitische Kurs könne bei Bedarf verschärft werden. Dies gelte, wenn sich abzeichne, dass die Inflation hartnäckiger werde und die Gefahr bestehe, dass die Inflationserwartungen aus dem Ruder liefen.

Dann könne die EZB nicht abwarten, bis sich die Wirkung der bisherigen Straffungsschritte einstelle: "Wir müssten dann zusätzliche Maßnahmen ergreifen, bis wir zuversichtlicher sind, dass die Inflation rechtzeitig zum Ziel zurückkehren wird", fügte Lagarde in ihrer Rede in der estnischen Hauptstadt hinzu. Die EZB strebt mittelfristig einen Wert bei der Inflation von 2,0 Prozent an. Zuletzt waren die Verbraucherpreise im Euroraum weit darüber hinausgeschossen - auf den Rekordwert von 10,7 Prozent.