EZB-Präsidentin Lagarde: Inflation geht stetig zurück

EZB-Präsidentin Christine Lagarde blickt mit Zuversicht auf die Inflationsentwicklung im Euroraum. Die Inflation halte zwar an, sagte Lagarde im Interview der Sonntagszeitung "La Tribune Dimanche". "Aber sie lässt nach und geht sogar stetig zurück", sagte sie. "Das ist eine gute Nachricht." Die Bemühungen der Europäischen Zentralbank (EZB) hätten dazu beigetragen, ebenso einige der in Europa verfolgten wirtschaftspolitischen Maßnahmen.

Die Euro-Notenbank strebt zwei Prozent Teuerung als optimales Niveau für die Wirtschaft an. Im September hatte sich die Inflation im Euroraum auf 4,3 Prozent abgeschwächt von 5,2 Prozent im August. Noch im Herbst 2022 hatte der Preisauftrieb bei mehr als zehn Prozent gelegen. Die Euro-Wächter haben seit Sommer 2022 die Zinsen zehn Mal in Folge angehoben - zuletzt im September um 0,25 Prozentpunkte. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank bekommen, liegt damit aktuell bei 4,00 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999.