EZB-Chefvolkswirt schließt milde Rezession nicht aus

Die Konjunktur in der Eurozone wird sich laut EZB-Chefvolkswirt Philip Lane voraussichtlich abschwächen. Er schließe allerdings auch eine milde, vorübergehende und technische Rezession nicht aus, sagte er in einem am Dienstag ausgestrahlten Interview mit dem spanischen Fernsehsender TVE.

Von einer technischen Rezession sprechen Volkswirte, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen die Wirtschaftsleistung sinkt. Eine schwere Rezession würde einen noch deutlich stärkeren Rückgang bedeuten. In dem Gespräch sagte Lane zudem, dass die Notenbank die Zinsen Schritt für Schritt anheben sollte.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Juli im Kampf gegen die hochschießende Inflation die Zinswende eingeleitet und die Schlüsselsätze dabei um kräftige 0,50 Prozentpunkte angehoben. Der Leitzins liegt damit aktuell bei 0,50 Prozent. Es war die erste Erhöhung seit elf Jahren.

Bis vor Kurzem wurde an den Kapitalmärkten fest mit einem ähnlichen Schritt auf der kommenden EZB-Zinssitzung am 8. September gerechnet. Doch mehrere EZB-Währungshüter hatten zuletzt angesichts der sich weiter verschlechternden Inflationsaussichten dafür argumentiert, auf der Sitzung auch über einen noch größeren Schritt um 0,75 Prozentpunkte zu diskutieren.