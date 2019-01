EZB-Anleihenkäufe erreichten Umfang von 2,65 Billionen Euro

Die EZB und die nationalen Euro-Notenbanken haben ihre umstrittenen Anleihenkäufe mit einem Gesamtvolumen von rund 2,65 Billionen Euro abgeschlossen. Allein die Staatsanleihenkäufe summierten sich von Beginn der Transaktionen im März 2015 bis Ende 2018 auf rund 2,17 Billionen Euro, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht.

In den vergangenen Jahren war der Erwerb von Staatsanleihen, Firmenbonds, Pfandbriefen und weiteren Titeln die wichtigste Krisenmedizin der EZB, um die Kreditvergabe anzukurbeln und die aus ihrer Sicht zu niedrige Inflation anzutreiben. Doch mittlerweile ist die Wirtschaft schon länger im Aufschwung. Und die Inflation liegt mit 1,9 Prozent im November wieder im Zielbereich der EZB von knapp zwei Prozent. Daher wurde das Programm zum Jahresende eingestellt – allerdings nicht vollständig. Denn noch für längere Zeit sollen auslaufende Anleihen ersetzt werden. Die Notenbank-Bilanz schwillt so aber vorerst nicht weiter an.