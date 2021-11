Eyemaxx Real Estate insolvent - 220 Mio. Euro Passiva

Der börsennotierte internationale Immobilienentwickler Eyemaxx Real Estate ist insolvent. Nach Angaben des KSV1870 und von Creditreform vom Donnerstag wurde beim Landesgericht Korneuburg ein Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Unterschiedliche Anleihen wurden begeben, das Emissionsvolumen beträgt laut KSV in Summe rund 140 Mio. Euro. Creditreform gab die Gesamt-Passiva mit etwa 220 Mio. Euro an.

Das Unternehmen ist im Bereich der Immobilienentwicklung tätig, als Kernmärkte gelten Österreich und Deutschland. Die Eyemaxx Real Estate AG fungiert nach Angaben der Kreditschützer als Holding mehrerer Tochter- und Schwestergesellschaften und hat ihren Sitz in Aschaffenburg in Deutschland. Die Leitung sowie die gesamte Verwaltung befinden sich jedoch in Leopoldsdorf im Bezirk Bruck a. d. Leitha. Das Unternehmen habe deshalb "den Mittelpunkt seiner hauptsächlichen Interessen in Österreich", woraus sich auch die Zuständigkeit des Landesgerichts Korneuburg ableite.