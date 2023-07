Exzellenter Auftritt der Militärmusik beim „Sommerkonzert“ in Lochau

Lochau. Mit einem exzellenten Auftritt begeisterte die „Militärmusik Vorarlberg“ unter der Leitung des Kapellmeisters Major Wolfram Öller beim Sommerkonzert in der Open-Air-Arena im Lochauer Schulhof über 600 Blasmusikfreunde aus Nah und Fern.

Auf dem abwechslungsreichen Programm standen altösterreichische Märsche, Melodien aus Operetten und Musicals, Walzerklänge und Fanfaren. Damit ist es den Militärmusikern auch in diesem Jahr wieder bestens gelungen, mit hervorragender Blasmusikqualität Österreichs Musiktradition lebendig zu erhalten und sich gleichzeitig auch allen zeitgemäßen Tendenzen zu öffnen.

„Sommerkonzert“ als gesellschaftliches Highlight in Lochau

Als Veranstalter konnten die Gemeinde Lochau mit Bürgermeister Frank Matt und der Musikverein Lochau mit Ehrenvorstand Wolfram Baldauf, seines Zeichens VBV-Landesobmann und erfolgreicher Obmann des Fördervereins zur Erhaltung der Militärmusikkapellen in Österreich, wie immer auch zahlreiche Prominenz bei diesem besonderen Auftritt der Militärmusik in der langjährigen Garnisonsgemeinde Lochau am Bodensee willkommen heißen.