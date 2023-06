Extrem-Raser sollen ihre Autos verlieren können

Unbelehrbaren Raserinnen und Rasern soll künftig zusätzlich zu Geldstrafen und Führerscheinabnahmen auch das Auto beschlagnahmt und für verfallen erklärt werden können. Die entsprechende StVO-Novelle passierte am Donnerstag den Verkehrsausschuss des Nationalrates mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und Grünen. Damit steht der letzte Teil des sogenannten Raserpakets vor seiner Umsetzung.

Laut ÖVP-Verkehrssprecher Andreas Ottenschläger soll die neue Regelung in Fällen von wiederholten extrem hohen Geschwindigkeitsüberschreitungen zum Einsatz kommen. Das seien Geschwindigkeiten, die 60 km/h über dem zulässigen Tempo im Ortsgebiet und über 70 km/h im Freiland liegen. Bei mehr als 80 km/h (Ortsgebiet) bzw. 90 km/h (Freiland) an Geschwindigkeitsüberschreitungen soll unter bestimmten Umständen schon ein einmaliger Verstoß zum Verfall des Fahrzeugs führen können. Vorgesehen ist laut Ottenschläger ein dreistufiges System, das von der vorläufigen Beschlagnahme über die Beschlagnahme bis zum Verfall des Fahrzeugs reiche.

Grundsätzliche juristische Einwände gegen das Gesetz hatte NEOS-Verkehrssprecher Johannes Margreiter. Auch wenn man das Anliegen teile, so erlaube das geplante Gesetz nicht nur einen überschießenden Eingriff in das Grundrecht auf Eigentum, es sei auch in Details in sich widersprüchlich.