Exporteure wollen heuer 150-Milliarden-Marke knacken

Das Exportgeschäft brummt. Heuer wird das Volumen der heimischen Lieferungen ins Ausland laut Wirtschaftskammer voraussichtlich erstmals die Marke von 150 Mrd. Euro überschreiten. "Das sind immerhin 20.000 Dollar pro Kopf und so gesehen sind wir die siebtgrößte Exportnation der Welt", sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck am Donnerstag beim "Österreichischen Exporttag 2018".

60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts werden den Angaben zufolge von Exportunternehmen geschaffen. Somit seien 6 von 10 Euro des österreichischen BIP und jeder zweite Arbeitsplatz vom Export befeuert, so Schramböck. Die Zahl der Exporteure habe sich in den vergangenen 25 Jahren den Angaben zufolge von rund 12.000 auf rund 58.000 erhöht. “80 Prozent der im Export tätigen Unternehmen sind laut Statistik Austria Klein- und Mittelbetriebe”, betonte die Ministerin.

“Wir brauchen Innovationen und Qualität, nicht Handelsbarrieren”, so Schramböck mit Blick auf die einseitige Einführung von US-Importzöllen durch Präsident Donald Trump. “Unsere Hand ist ausgestreckt – wir wollen kooperieren, aber wir werden nicht wie das Kaninchen vor der Schlange stehen”, umschrieb sie die Haltung der EU gegenüber den USA in Sachen Zollschranken. Als Antwort auf die Einführung von Importzöllen auf Stahl und Aluminium durch Trump setze die EU morgen, Freitag, “ein Paket im Volumen von 2,8 Mrd. Euro” in Kraft, führe also ebenfalls Importzölle auf bestimmte US-Produkte ein.