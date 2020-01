Exportentwicklung 2020

Die VN fragten die österreichischen Wirtschaftsdelegierten in wichtigen Vorarlberger Abnehmerländern.



Mag. Roman Rauch, Prag

Seit sechs Jahren wächst ­Tschechiens Wirtschaft konstant, 2019 mit 2,5 Prozent. Die Erwartungen für 2020 sind gedämpft positiv, das Wachstum wird sich auf rund zwei Prozent abkühlen. Gründe sind die sinkende Auslandsnachfrage, die Abhängigkeit von der schwächelnden Autoindustrie und der Fachkräftemangel. Öffentliche Investitionen und der Inlandskonsum werden auch 2020 treibende Kraft sein. Die Bevölkerung hat sich an sichere Arbeitsplätze (Arbeitslosenrate: 2,1 Prozent) und hohe Lohndynamik (jährlich fünf bis sieben Prozent) gewöhnt und bleibt in Kauflaune. Um das Land langfristig wett­bewerbsfähiger zu machen, setzt Tschechien verstärkt auf Innovationen. Das bedeutet gute Chancen für österreichisches Know-how.



Mag. Michael Friedl, New York

Das vor uns liegende Jahr 2020 wird für die Vereinigten Staaten besonders spannend. Die große Frage ist: Kann jemand von den Demokraten Präsident Trump im Wahlkampf gefährlich werden? Die Wirtschaft wird auf jeden Fall im Fokus sein. Die USA haben einen der längsten Wirtschaftsaufschwünge und ein Rekordtief bei der Arbeitslosigkeit hinter sich. Das Wirtschaftswachstum wird sich voraussichtlich zwar etwas einbremsen, aber bei

1,6 Prozent immer noch

gut für einen OECD-Staat sein. Die Handelskonflikte werden einen negativen Einfluss auf Industrieinvestitionen und Arbeitsmarkt haben, aber die USA werden auch im nächsten Jahr vom Konsum getragen werden und der zweitwichtigste Exportmarkt für Österreich bleiben.

Dr. Christian Kesberg, London

Nach dem Wahlsieg der Konservativen wird das Vereinigte ­Königreich am 31. Jänner 2020 die EU verlassen, aber zumindest bis zum Ende einer im Austrittsvertrag vorgesehen Übergangsfrist bis Ende 2020 im Binnenmarkt und der Zollunion verbleiben. Trotz gegenlautender Wahlversprechen wird eine Verlängerung dieser Frist um ein, vermutlich sogar zwei Jahre erwartet. Auf Basis dieses Szenarios soll die britische Wirtschaft 2020 um 1,3 Prozent und 2021 um 1,7 Prozent zulegen. Erst bei endgültigem Verlust des Zugangs zum Binnenmarkt könnte die Kurve merkbar nach unten knicken (+1,0 Prozent). Langfristig kostet der Brexit den Briten in den auf den endgültigen Austritt folgenden zehn Jahren drei bis acht Prozent an potenziellem Wachstum.



Mag. Klaus Hofstadler, São Paulo

Nach einer lange dauernden Wirtschaftskrise stehen die Zeichen in Brasilien endlich wieder auf Erholung. In den vergangenen Monaten legten Privatkonsum und Bauwirtschaft deutlich zu, ebenso stieg der Vertrauensindex der brasilianischen Industrieunternehmer. Der Leitzinssatz fiel auf den historischen Tiefstand von 4,5 Prozent, der Börsenindex Bovespa verzeichnet Rekordwerte von über 110.000 Punkten. Nach der Verabschiedung der dringend notwendigen Pensionsreform im vergangenen Oktober werden noch zusätzlich weitere Modernisierungsschritte bei den Steuern und in der öffentlichen Verwaltung erwartet. Für das laufende Jahr und danach ­rechnen wir daher mit robusten Wachstumsraten von über zwei Prozent p.a.



Mag. Günther Schabhüttl, Tel Aviv

Israels führende Position als ­internationaler Hub für Inno­vation und Technologien sieht sich auch weiterhin durch die starke Performance des israelischen Hightech Sektors bestätigt. Das für das laufende Jahr 2020 erwartete Wirtschaftswachstum liegt bei drei Prozent; wobei der High­tech-Sektor weiterhin der Hauptantriebsfaktor bleiben wird. Hingegen besteht in den Bereichen Infrastruktur, Umwelttechnologie und in der traditionellen Industrie noch ein Nachholbedarf. So ergeben sich auch im Jahr 2020 in Israel wiederum interessante Chancen für einschlägige österreichische Unternehmen. Aus Technologiesicht bleibt Israel weiterhin ein hervorragender Partner für Hightech-Kooperationen mit österreichischem Know-How.



Dr. Heinz Walter, Berlin

Während sich das Bruttoinlandsprodukt-Wachstum des laufenden Jahres voraussichtlich bei 0,5 Prozent einpendeln wird, sind die Erwartungen ans neue Jahr deutlich besser: Für 2020 werden bis zu 1,1 Prozent Wachstum prognostiziert, für 2021 sogar 1,6 Prozent.

Der Wachstumsschub ist vor ­allem in der deutschen Finanzpolitik begründet: Steuerentlastungen – wie die Abschaffung des Solidaritätszuschlags ab 2021 – werden die Konsumausgaben und Investitionen ankurbeln.

Dennoch verbleiben auch noch Risiken: Eine Verschärfung internationaler Handelskon­flikte und auch der Strukturwandel der Automobilindustrie könnten der deutschen Konjunktur durchaus auch im laufenden ­Jahre 2020 noch kräftige ­Dämpfer verpassen.



Mag. Rudolf Lukavsky, Moskau

Russland befindet sich derzeit in einer Situation zwischen den Sanktionen und einem Aufschwung: Nach einer Rezession im Jahre 2015 erholt sich die russische Wirtschaft wieder, 2019 mit plus 1,3 Prozent. Russland profitiert von höheren Ölpreisen, hat es aber auch geschafft, den Rubel zu stabilisieren und die Inflation zu senken. Die Sanktionen der EU und der USA bremsen zwar, Russland erhöht aber auch seine eigene Produktion und reduziert so die Import­abhängigkeit. Investitionen und Lokalisierung bringen Chancen für Exporte österreichischer Firmen für die Modernisierung und Diversifizierung der Industrie und der Landwirtschaft. Das geht von der metallurgischen bis hin zur lebensmittelverarbeitenden Industrie.



Dr. Martin Glatz, Peking