Exporte in allen Bundesländern mit Ausnahme Wiens gestiegen

In allen Bundesländern mit Ausnahme Wiens sind die Exporte im ersten Halbjahr 2018 stiegen. Die Bundeshauptstadt verzeichnete ein Minus von 6,9 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2017, geht aus den am Mittwoch von der Statistik Austria veröffentlichen Zahlen hervor. Größter Exporteur blieb Oberösterreich. Wichtigster Handelspartner ist Deutschland.

Am kräftigsten wuchsen die Ausfuhren in der Steiermark, wo stark exportorientierte Unternehmen wie Magna oder Andritz ihren Sitz haben. Die Exporte der Steiermark stiegen um 19,5 Prozent auf 12,4 Mrd. Euro. Damit überholten die Steirer Niederösterreich als zweitwichtigstes Exportbundesland. Die Niederösterreicher landeten mit einem Plus von 8,3 Prozent auf 11,9 Mrd. Euro auf dem dritten Platz.