Explosionen in russischer Hafenstadt Noworossijsk

Die Rettungsdienste der russischen Hafenstadt Noworossijsk am Schwarzen Meer haben Berichte über Explosionen und Schüsse in der Nähe des Hafens bestätigt. Dies berichtet die russische Nachrichtenagentur RIA am Freitagmorgen. Der Hafen der Stadt hat vorerst alle Schiffsbewegungen unterbunden. Das russische Verteidigungsministerium meldete den Abschuss von zehn ukrainischen Drohnen über der Krim. Drei weitere Drohnen seien mit elektronischen Maßnahmen ausgeschaltet worden.

Die Stadt Noworossijsk liegt in der russischen Region Krasnodar. Ihr Hafen ist einer der größten Häfen am Schwarzen Meer. Wie das Kaspische Pipeline-Konsortium mitteilte, sind die Anlagen des Konsortiums nicht beschädigt worden. Die Verladung von Erdöl auf Tanker, die dort bereits vor Anker lagen, werde fortgesetzt.

Zusammenstöße im Schwarzen Meer und in den angrenzenden Häfen haben seit der Weigerung Russlands, das Getreideabkommen zu verlängern, zugenommen. Russische Drohnen und Raketen haben mehrere ukrainische Hafenanlagen und Getreidesilos am Schwarzen Meer getroffen. Russland hat einen Angriff ukrainischer Seedrohnen auf seine Kriegsschiffe gemeldet, die ein ziviles Schiff eskortiert hätten.

Das unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei im Juli 2022 erzielte Abkommen mit Russland hatte es der Ukraine ermöglicht, trotz des russischen Krieges durch einen Schutzkorridor im Schwarzen Meer ihr Getreide zu verschiffen. Russland hatte das Abkommen im Juli ausgesetzt.