Explosionen im Raum Damaskus

Rund eine Woche nach dem mutmaßlich israelischen Luftangriff auf ein iranisches Botschaftsgebäude in Damaskus haben sich dort mehrere Explosionen ereignet und bei Anrainern Panik ausgelöst. Die Luftabwehr der syrischen Regierungstruppen wurde am Samstag wegen vermeintlicher Flugobjekte im Raum der Hauptstadt aktiviert, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte.

Israel greift immer wieder Ziele im benachbarten Syrien an. Es will verhindern, dass der Erzfeind Iran mithilfe von Milizen seinen militärischen Einfluss dort ausbaut. Israel hat der Beobachtungsstelle zufolge dieses Jahr mehr als 30 Mal in Syrien angegriffen, darunter 15 Mal im Raum Damaskus, und hat seine Angriffe nach Beginn des Gaza-Kriegs vergangenen Oktober verstärkt. Israel kommentiert die Angriffe in der Regel nicht.