Explosionen auf von Russland annektierter Halbinsel Krim

Auf der von Russland annektierten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim ist lokalen und Moskauer Angaben zufolge ein Munitionsdepot auf einem Luftwaffenstützpunkt explodiert. In sozialen Netzwerken kursierende Videos zeigten am Dienstag Explosionen und große Rauchwolken, die bei dem Ort Nowofjodorowka unweit des Badeortes Feodossija aufgenommen worden sein sollen. Es gebe keine Opfer, so das russische Verteidigungsministerium. Explosionsursache war laut RIA kein Angriff.

Touristen verließen das Gebiet fluchtartig. Krim-Chef Sergej Aksjonow teilte mit, dass ein Bereich im Radius von fünf Kilometern rund um den Stützpunkt abgesperrt werde. Zur Ursache der Explosion äußerte er sich nicht. Beobachter gingen von einem Sabotageakt aus, da die ukrainischen Truppen über 200 Kilometer entfernt sind. Bisherigen Berichten zufolge verfügt die ukrainische Armee derzeit nicht über Raketen mit dieser Reichweite.

Laut der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti soll nicht ein Angriff Ursache der Explosionen gewesen sein. Vielmehr sei Munition explodiert, hieß es. Es sei keine militärische Ausrüstung beschädigt worden und es habe keine Verletzten oder Toten gegeben. Die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS meldet dagegen, dass bei einer Detonation auf dem Luftwaffenstützpunkt Saky auf der Krim fünf Menschen verletzt worden seien, darunter ein Kind. TASS beruft sich auf den Chef der Gesundheitsbehörden auf der Halbinsel im Schwarzen Meer.

Russland hatte die Krim im Jahr 2014 annektiert. Im Zuge des Ende Februar begonnenen Angriffskriegs forderte Moskau wiederholt die Anerkennung der Krim als russisches Staatsgebiet - was Kiew klar ablehnt. Auch international wird die Halbinsel mit ihren über zwei Millionen Einwohnern weiterhin als ukrainisches Territorium angesehen.

(S E R V I C E - Ein auf Twitter gepostetes Video zeigt die Explosionen bei Nowofjodorowka )