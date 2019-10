Explosion vor Polizeiwache in Schweden

In Südschweden ist es Montagfrüh vor einer Polizeiwache zu einer Explosion gekommen. Mehrere Personen in der Kleinstadt Staffanstorp bei Malmö berichteten von einem lauten Knall im Stadtzentrum, gleichzeitig ging laut Behördenangaben der Alarm in dem Gebäude los: "Etwas" sei vor der Tür der Wache detoniert, das nationale Bombeneinsatzkommando sei eingeschaltet worden. Verletzt wurde niemand.

Im Eingangsbereich der Wache seien Schäden entstanden. Festnahmen gab es zunächst keine.

In Schweden und Dänemark kommt es seit Monaten immer wieder zu Explosionen vor Gebäuden, bei denen aber nur selten Menschen zu Schaden kommen. Besonders im Süden Schwedens und in der nicht weit davon entfernt liegenden dänischen Hauptstadt Kopenhagen ist das zu einem Problem für die Polizei geworden. Die Hintergründe werden im kriminellen Milieu vermutet.