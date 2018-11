Zwei Tote bei Angriff auf chinesisches Konsulat in Karachi

Bei einem Angriff auf das chinesische Konsulat in der pakistanischen Großstadt Karachi sind mindestens zwei Polizisten getötet worden. Ein weiterer Beamter sei bei dem Schusswechsel am Freitag schwer verletzt worden, sagte ein Polizeivertreter der Nachrichtenagentur AFP. Eine pakistanische Separatistengruppe reklamierte den Anschlag für sich.

Nach Angaben des Polizeivertreters versuchten bis zu vier Angreifer in das chinesische Konsulat in der pakistanischen Millionenmetropole einzudringen. Sie seien aber an einem Kontrollposten von Sicherheitskräften abgefangen worden. Nach einem Feuergefecht seien die Angreifer “weggerannt”.