Explosion in japanischem Wärmekraftwerk

In Japan hat sich in einem Wärmekraftwerk eine Explosion ereignet. Wie japanische Medien am Mittwoch unter Berufung auf die Feuerwehr meldeten, brach im 12. Stock einer Kesselanlage in dem in der Präfektur Aichi gelegenen Kraftwerk Taketoyo in der gleichnamigen Stadt ein Feuer aus. Der Brand habe auf ein Förderband in etwa 20 Metern Höhe übergegriffen, konnte aber nach dreieinhalb Stunden gelöscht werden, hieß es. Verletzte habe es nicht gegeben.

Die Ursache für die Explosion werde noch untersucht. Die Stromversorgung in der Region sei nicht beeinträchtigt worden. Das Kraftwerk der Firma Jera werde mit Kohle und holzartiger Biomasse betrieben, hieß es weiter.