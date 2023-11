Explosion in Gebäude bei Rom - Asylwerber betroffen

In einem Gebäude in der Stadt Viterbo nördlich von Rom, in dem sich Asylwerber aufhielten, ist es in der Nacht auf Samstag zu einer Explosion gekommen. 30 Menschen, die in kleinen Wohnungen im Gebäude untergebracht waren, wurden verletzt. Eine Person wurde per Hubschrauber in ein Spital in Rom gebracht und liegt im Koma. Weitere Verletzte wurden mit drei Hubschraubern in Krankenhäuser eingeliefert.

In Lebensgefahr habe sich jedoch keines der Opfer befunden, berichteten italienische Medien. Eine Schreinerei und ein Weinkeller neben dem Gebäude wurden durch die Explosion beschädigt.