Experten: Zeitplan für Energiekostenausgleich hält nicht

Der geplante Energiekostenausgleich für Haushalte in Höhe von 150 Euro steht vor großen Hürden. Nachdem bereits die als Auszahlungsstelle vorgesehenen Energieversorger vor datenschutzrechtlichen und verwaltungstechnischen Problemen gewarnt haben, kommen nun auch schwere Bedenken vom Verfassungsjuristen Peter Bußjäger von der Uni Innsbruck und von Thomas Lohninger von der Grundrechts-Plattform "epicenter.works". An eine rasche Auszahlung der "Soforthilfe" glauben sie nicht.

Die SPÖ sprach heute von einem "kapitalen Bauchfleck", die Bundesregierung sei "am Ende". "ÖVP und Grüne sind nur noch mit sich selbst beschäftigt und bringen für die Menschen im Land nichts mehr weiter", so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. "Ein Heizkostenausgleich, der erst im Sommer ausgezahlt wird, ist eine Verhöhnung", meinte er in einer Reaktion auf die Expertenkritik.