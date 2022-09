Experten sehen Schwarz-Rot in Tirol kommen

Nach der Wahl ist vor den Koalitionsverhandlungen: Die Fortsetzung der schwarz-grünen Landesregierung in Tirol ist nach Stimmenverlusten beider Parteien nicht mehr möglich. Meinungsforscher und Politikberater erachten ein Revival einer Koalition aus ÖVP und SPÖ für am wahrscheinlichsten. Als "nahezu aufgelegt" bezeichnete Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer (OGM) diese Variante gegenüber der APA.

So bleibt eigentlich nur die SPÖ. Diese hat ihr Wahlziel von mindestens 20 Prozent klar verfehlt und werde der ÖVP "den roten Teppich ausrollen", ist sich Bachmayer sicher. SPÖ-Landeschef Georg Dornauer betonte allerdings bei der Wahlfeier am Sonntagabend, er werde "nicht um jeden Preis" in eine Regierung eintreten. Für das "in vielen Ländern erprobte Modell" spreche auch, dass Mattle die Koalitionsgespräche so wohl am schnellsten beenden könnte, glaubt Bachmayer. Das käme auch der SPÖ entgegen, die für Thomas Hofer anlässlich des Wahlergebnisses keinen Grund zum Feiern habe und mit einer Regierungsbeteiligung Gespräche über ihr schlechtes Abschneiden schnell beenden könnte.