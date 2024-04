Experten legen Abschlussbericht zu Vorwürfen gegen UNRWA vor

Eine von den Vereinten Nationen eingesetzte Expertengruppe legt am Montag (ab 18.30 Uhr MESZ) einen Abschlussbericht zu Vorwürfen gegen das UNO-Palästinenserhilfswerk UNRWA vor. Bereits vor einem Monat hatte es einen Zwischenbericht gegeben, der der Organisation Gutes bescheinigte, aber auch "kritische Bereiche" sah. Details wurden damals nicht genannt.

Die unabhängige Gruppe unter Leitung der ehemaligen französischen Außenministerin Catherine Colonna war Anfang Februar eingesetzt worden. UNRWA ist seit einiger Zeit in den Schlagzeilen, weil Israel einem Dutzend seiner Mitarbeitenden vorwirft, an den Terrorakten der islamistischen Hamas vom 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Im Zuge der Vorwürfe wurden mehrere Mitarbeiter entlassen. Einige westliche Länder stellten vorübergehend die Zahlungen an das Hilfswerk ein, darunter die beiden größten Geldgeber, die USA und Deutschland. Auch Österreich drehte UNRWA den Geldhahn zu. UNO-Generalsekretär António Guterres versprach umfassende Aufklärung.