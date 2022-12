Karin Stöckler, Präsidentin ÖZIV Vorarlberg, war am Freitag bei "Vorarlberg LIVE".

Diskriminierung im Alltag ist für sie ein großes Thema. "Leider gibt es tagtäglich Diskriminierungen. Es ist ja auch schon eine Diskriminierung, wenn man eine Barriere in den Weg gestellt bekommt", gibt Stöckler zu verstehen. Auch in der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes sieht die Landespräsidentin noch viel Luft nach oben. "Bevor man viel Geld in die Hand nimmt, sollte man, zum Beispiel bei baulichen Veränderungen, auch Menschen mit Behinderungen, also Experten in eigener Sache, mit einbeziehen. Wir wissen, wieso es beispielsweise einen Wendekreis im WC braucht", hält Stöckler fest.