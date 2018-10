Experten geben zehn Tipps für das erste Konto von Jugendlichen

Heute kommt niemand mehr ohne ein Girokonto aus. Sowohl Löhne und Gehälter als auch staatliche Leistungen werden darauf überwiesen, laufende Kosten werden direkt vom Konto abgebucht.

Viele Zahlungen werden nur noch bargeldlos abgewickelt. Mit einem Jugendkonto können Kinder den Umgang mit der Bank und dem bargeldlosen Zahlungsverkehr üben. Sie lernen, wie Überweisungen und Online-Banking funktionieren und wie wichtig Sorgfalt und Sicherheit im Internet sind; besonders wenn es um das eigene Geld geht.

Doch ab wann sollten Kinder ein Jugendkonto haben? Worauf sollten Eltern beim ersten Konto des Kindes achten? Experten fassen die zehn wichtigsten Tipps zusammen.

1) Wann der richtige Zeitpunkt für das erste Bankkonto der eigenen Kinder ist, liegt im Ermessen der Eltern.

Die regelmäßige Überweisung des Taschengelds ab dem zehnten Lebensjahr oder der erste eigene Lohn bieten sich durchaus als passende Gelegenheiten an, um ein eigenes Konto für das Kind zu eröffnen.

2) Vergleichen und einen Überblick verschaffen.

Grundsätzlich handelt es sich bei einem Jugendkonto um ein gratis Girokonto auf Guthabenbasis, für unterschiedliche Dienstleistungen (Überweisung, Geldbehebung usw.) sind aber manchmal Gebühren zu zahlen. Von den Banken gibt es außerdem unterschiedliche Geschenke bei der Eröffnung sowie Services und Vorteile, die zusätzlich angeboten werden. Man sollte sich also gemeinsam mit dem Kind einen Überblick über die unterschiedlichen Angebote verschaffen.

3) Überziehungen sind beim Jugendkonto nicht möglich.

Von einem Jugendkonto kann nur so viel Geld abgehoben werden, wie darauf enthalten ist. Eine Überziehung ist nicht möglich, Schulden können somit nicht aufgebaut werden. Diese Einschränkung hilft den jungen Kontoinhabern, von Anfang an sorgsam mit dem eigenen Geld umzugehen.

4) Der Wert der Bankomat­karte muss erklärt werden.

Die Bankomatkarte ist nicht mehr wegzudenken. Die Kinder beobachten bereits von klein auf sehr genau, dass die Eltern vermehrt mit Bankkarten zahlen. Dass das Geld aber nicht einfach so aus dem Bankomaten kommt, muss man ihnen erklären.

Bei den meisten Jugendkonten ist eine Bankomatkarte enthalten – allerdings nur mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Den Kindern muss bewusst gemacht werden, dass eine Bankomatkarte so wie Bargeld zu sehen ist. Ein sorgsamer Umgang mit Karte und Code will von Beginn an gelernt sein. Dazu gehört auch das Wissen, dass die Karte bei Verlust sofort gesperrt beziehungsweise im Falle eines Diebstahls bei der Polizei angezeigt werden muss.

5) Der gesetzliche Vertreter ist verfügungsberechtigt.

Vor dem 14. Geburtstag des Kindes ist die Eröffnung eines Jugendkontos nur mit einem gesetzlichen Vertreter möglich. Somit ist dieser auch verfügungsberechtigt.

Dadurch kann zum Beispiel ein Limit für die Bargeldbehebung für das Kind festlegt werden. Der junge Kontoinhaber kann somit bei seinem Geldleben unterstützt, und wenn es sein muss, kontrolliert werden.

6) Die Kontobewegungen sollten besprochen werden.

Kontoauszüge sind ein wesentlicher Aspekt, um den Überblick über die eigenen Ein- sowie Ausgaben zu behalten. Heute passiert das meist über Handy-Apps oder das Online-Banking am PC oder Tablet. Eltern sollten mit ihren Kindern üben, diese Kontoübersicht auch korrekt zu lesen.

7) Das Kind soll den Geldweg nachvollziehen können.

Ein eigenes Jugendkonto für Taschengeld oder Verdienst kann dem Kind helfen, den Weg seines Geldes nachzuvollziehen und nachzuverfolgen.

8) Den Umstellungsstichtag unbedingt beachten.

Mit dem 18. Geburtstag ist das Kind unbeschränkt geschäftsfähig und kann selbst Bankgeschäfte und Verträge abschließen. Das Jugendkonto wird dann von der Bank oft automatisch in ein Girokonto umgewandelt. Diesen Stichtag sollten Eltern im Hinterkopf behalten, denn ab diesem Zeitpunkt kann das Konto umgestellt und überzogen werden.

9) Prepaid-Kreditkarten auf Guthabenbasis zum Üben.

Kreditkarten werden bei Jugendkonten nicht ausgegeben. Der Grund: Kinder und Jugendliche sind laut Gesetz noch nicht kreditfähig. Der Wert von Bargeld ist für die Kids einfacher zu erfassen, wenn sie es in den Händen halten. Kreditkartenzahlungen in diesem jungen Alter bergen die Gefahr, schnell in eine Schuldenfalle zu tappen. Eine Möglichkeit zu üben, sind Prepaid-Karten, die auf Guthabenbasis laufen.

Darauf können Eltern einen bestimmten Betrag einzahlen, über den das Kind selbst verfügen kann. Bezahlt wird im Geschäft einfach mit Karte und Code – bis der aufgeladene Betrag verbraucht ist. Eine Überziehung ist nicht möglich.

10) Die Gelderziehung sollte immer altersgerecht sein.

Eltern sollten ihren Kindern von klein auf den richtigen Umgang mit Geld vermitteln und das in altersgerechter Art und Weise. Je früher Kinder den verantwortungsvollen Umgang mit Geld und Bankkonten lernen, umso besser sind sie für einen Start in die Eigenständigkeit gewappnet. In den ersten Lebensjahren steht das Verstehen von Geldbeträgen und das Sparen auf einen besonderen Wunsch im Mittelpunkt.