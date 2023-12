Experten für mehr Gratis-Impfungen für Erwachsene

Impfexperten haben am Mittwoch ein Gratis-Impfprogramm auch für Erwachsene gefordert. Die für ältere Personen empfohlenen Immunisierungen gegen Pneumokokken, RSV und Gürtelrose sind alle privat zu bezahlen und kommen insgesamt auf rund 1.000 Euro, sagte Ursula Wiedermann-Schmidt von der MedUni Wien. "Das Kinder-Impfprogramm ist hervorragend", betonte Rudolf Schmitzberger vom Impfreferat der Österreichischen Ärztekammer. Es brauche einen "Schulterschluss" für die Erwachsenen.

Laut Gerhard Kobinger vom Präsidium der Österreichischen Apothekerkammer braucht es in der Bevölkerung mehr Gesundheitskompetenz. "Das gehört in einem breiten Schulterschluss gelehrt, dann werden wir vielleicht die Impfskepsis in den Griff bekommen", sagte er. Die Eigenverantwortung fange zudem "damit an, dass ich mich informiere, dass ich in meinen Impfpass schaue", empfahl Kobinger. Frühere Impfungen können in Apotheken in den E-Impfpass nachgetragen werden, erinnerte er.