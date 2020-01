Experten erwarten keine Personaldebatte in Bundes-SPÖ

Laut Experten-Meinung wird nach dem Triumph der SPÖ bei der Landtagswahl im Burgenland in der Bundespartei vorerst keine Personaldebatte ausbrechen. Man werde sich bemühen, den Deckel auf eine solche Debatte zu halten, sagte Polit-Berater Thomas Hofer. Wie auch OGM-Chef Wolfgang Bachmayer und Politologe Peter Filzmaier verwies er auf die Wien-Wahl im Herbst, für die die SPÖ Ruhe brauche.

Wesentliches Erkenntnis des Urnengangs ist laut Hofer, dass es eine hohe Volatilität der Wählerschaft gebe. Es gewinne derjenige, der "Themen aufgeladen hat" und diese auch populistisch zuspitzen könne. "Doskozil ist die pannonische Ausgabe des Herrn Kurz", so Hofer. Dies könne die SPÖ aber weder im Bund, aber auch nicht in Wien 1:1 umsetzen, so der Experte.

Auch Filzmaier sieht die Führungsdebatte an der SPÖ-Spitze nicht endgültig beigelegt. Zwar wisse man nicht, was bis zur nächsten Nationalratswahl alles passiere. Für jemanden wie Rendi-Wagner, der schon einmal eine Wahl verloren hat, sei es aber schwierig zu argumentieren, wie man das bei der nächsten Wahl umdrehen könnte. Und in dieser Frage habe die Burgenland-Wahl der SPÖ-Vorsitzenden nicht geholfen, wie die Wahlmotive gezeigt hätten, so der Experte.