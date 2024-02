Experte: Westliche Kampfeinsätze in Ukraine "unrealistisch"

Die Aussagen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die Entsendung westlicher Bodentruppen in die Ukraine nicht auszuschließen, ist für den österreichischen Sicherheitsexperten Walter Feichtinger "nur ein Denkanstoß". Es sei eine "sehr allgemeine Aussage" im Sinne, "alle Optionen offen zu halten". Kampfeinsätze zum jetzigen Zeitpunkt seien "überhaupt nicht am Horizont und völlig unrealistisch", sagte Feichtinger am Dienstag gegenüber der APA.

Die Aussagen passen für den ehemaligen Brigadier des Bundesheeres und Politikwissenschaftler mit den Sicherheitsabkommen zusammen, die die Ukraine mit einzelnen Staaten bereits abgeschlossen habe. Der Beschluss des NATO-Gipfels in Vilnius, wonach jedes NATO-Land ein solches bilaterales Abkommen mit Kiew machen soll, ist für ihn eine Art "Beistand light". Einzelne NATO-Staaten könnten die von Macron angesprochene Maßnahme im Rahmen dieser Sicherheitsabkommen "jeder für sich überlegen". Für das neutrale Österreich käme eine Entsendung von Soldaten jedenfalls nicht in Frage.

Macron habe nicht gesagt, wann und unter welchen Bedingungen man tatsächlich Truppen in Ukraine schicken könnte. Der "worst case" seien Kampfeinsätze. Das Spektrum der Einsatzmöglichkeiten umfasse jedoch auch die Unterstützung im Bereich Technik, Logistik, Führungsaufgaben und Nachrichtendienste. "In der Praxis wird das sicher schon teilweise gemacht. Davon kann man ausgehen, vor allem im Aufklärungsbereich."

"Auch die Frage 'wann?' ist eine ganz entscheidende", ergänzte Feichtinger. Jetzt befinde sich der Krieg in der Ukraine "in einer heißen Phase", "wo wahrscheinlich alle europäischen Staaten sich sehr, sehr zurückhalten und ein Einsatz aus meiner Perspektive unrealistisch erscheint." Erwartet werde später eine sogenannte "Übergangsphase, wo Russland eine Verschnaufpause einlegt." In dieser Phase könnte ein Einsatz von Soldaten aus europäischen Staaten "nicht unerheblich sein, um der Ukraine beim Aufbau einer tatkräftigen Abwehr zu unterstützen".

Feichtinger sieht den "sicherheitspolitisch ambitionierten Denkanstoß" Macrons außerdem als ein dreifaches Signal. Es gehe darum, Russland die Rute ins Fenster zu stellen und zu sagen: auch das ist möglich." Es sei aber auch ein Signal an die Ukraine sowie eines an die europäischen Staaten, "sich hier bewusst zu werden und mehr für die Ukraine zu tun". Russland würde einen offiziellen Einsatz europäischer Bodentruppen "sicher propagandistisch ausschlachten" - als Bestätigung der Erzählung des Kremls, der Westen kämpfe gegen Russland.

Der Einschätzung des slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico, wonach es keine militärische Lösung des Kriegs in der Ukraine geben könne, stimmte Feichtinger weitgehend zu. "Ich sehe es im Grunde genommen auch so", sagte er. Der Kampf und das Erreichen eines bestimmten Status quo sei aber die Voraussetzung für eine Lösung. "Letztlich muss es immer eine politische Lösung geben. Die Frage ist nur: wann? Derzeit ist das Zeitfenster noch zu." Derzeit gehe es darum, die Ukraine zu unterstützen, damit Russland nicht ermuntert werde, weiter vorzustoßen.