Experte: Notenbanken haben nun entscheidende Rolle

Der frühere Chef der Euro-Arbeitsgruppe, Thomas Wieser, sieht wegen der Russland-Ukraine-Krise und der Sanktionen bei der Hoffnung auf ein heuer hohes Wirtschaftswachstum und eine doch noch geringere Inflation "andere Vorzeichen als vor drei, vier Wochen". Die westlichen Strafmaßnahmen träfen Russland massiv. "Ohne Auswirkungen auf Europa kann man das nicht haben", sagte der Ökonom in einer ORF-Sonder-"ZiB" am Montagabend. Viel werde nun von den Notenbanken abhängen.

Die Wirtschafts- und Finanzaktionen wie der Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-System werden Wieser zufolge Auswirkungen auf alle Player ("Leute, Institutionen, Gläubiger") haben, die russische Aktiva haben. Es gehe um die Fragen, ob Zinsen bedient und Fälligkeiten eingehalten werden. Etwa habe Moskau am 4. April einen Bond in der Höhe von 2 Mrd. Euro zu bedienen. "Man wird sehen: Kann den Russland dann bedienen; will es den überhaupt bedienen?"