Experte: Mückenplage am Bodensee steht bevor

Eine regelrechte Mückenplage erwarten Experten für dieses Jahr rund um den Bodensee. Der ideale Wasserstand und optimale Temperaturen machen den Blutsaugern das Leben leicht.

Mücken sind so ziemlich die nervigsten Begleiterscheinungen des Sommers und heuer sollen Naturliebhaber besonders geplagt sein. “Wir rechnen am Bodensee mit einer erheblichen Anzahl an Stechmücken”, so Biologe Rainer Bretthauer gegenüber dem Südkurier.