Experte: Gas käme auch bei Ukraine/Russland-Eskalation

Selbst bei einer Eskalation des Ukraine-Russland-Konflikts würde weiterhin russisches Erdgas nach Europa kommen, ist E-Control-Experte Johannes Mayer überzeugt. Es gehe niemand davon aus, dass Russland die Gaslieferungen unterbrechen werde. Selbst wenn das der Fall sei, wäre der Effekt für diesen Winter gering: Die Witterung der letzten Wochen sei günstig gewesen und die Speicher nicht so weit nach unten gegangen wie vorher gedacht, sagte der Ökonom vom Energieregulator.

Außerdem komme extrem viel Flüssigerdgas (LNG) nach Europa. Allerdings gehe man mit relativ geringen Gasmengen aus diesem Winter hinaus, und üblicherweise beginne im April die Einspeise-Saison. Die Gaspreise würden jedoch keinen Anreiz zum Einspeichern liefern, gab der Leiter der Volkswirtschaftsabteilung der Energieregulierungsbehörde am Montagnachmittag in einer Online-Diskussion der Berenberg Bank zu verstehen, denn die Preise für Winter und Sommer seien fast gleich.

Daher werde wohl in der EU diskutiert werden, ob man auch in den nächsten Winter mit so geringen Gasmengen in den Speichern gehen könne, wie das zuletzt der Fall gewesen sei. Italien und Ungarn hätten nationale Verpflichtungen dazu - Italien als Lehre aus der Gaskrise 2009 -, Österreich hat dies nicht. Vorteilhaft für Europa sei, dass es enorm gesteigerte LNG-Kapazitäten gebe und man über die Pipelines Erdgas in alle Richtungen leiten könne. "Europa ist besser aufgestellt, mit dem Risiko umzugehen", so Mayer.