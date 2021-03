Experte Bergthaler: Corona-"Faktenlage ist seit Wochen klar"

Die Überlegungen bezüglich neuer Maßnahmen vor allem im von der britischen SARS-CoV-2-Variante stark betroffenen Osten des Landes kommen für den Virologe Andreas Bergthaler erstaunlich spät: "Die Faktenlage ist seit ein paar Wochen klar", auch wenn auf Bundesländerebene Überraschung signalisiert würde. Die Prognosen seien zumeist "erstaunlich treffsicher" gewesen, dementsprechend sei auch klar, "wie sich das weiterentwickelt, wenn man jetzt nicht schnell Maßnahmen ergreift".

Der systematische Blick, den Bergthaler und Kollegen zuletzt deutlich verstärkt auf die Ausbreitung der Varianten in Österreich richten, zeige weiter ein Ost-West-Gefälle. Allerdings ziehe der Westen beim Variantenanteil zeitversetzt nach. So liege er in Vorarlberg in der Kalenderwoche elf auch bereits bei 58 Prozent, nach im Variantenbericht der AGES ausgewiesenen 33 Prozent in der Kalenderwoche zehn. Dahinter verbirgt sich zum Großteil die britische Variante, so Bergthaler, der "nicht überrascht" wäre, wenn B.1.1.7 auch im Westen bald dominiert. Der Zeitverzug gegenüber dem nun heiß diskutierten Osten betrage könnte in etwa zwei bis vier Wochen betragen. Darauf würden auch Daten aus Kläranlagenproben aus dem Westen hindeuten.