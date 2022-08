Die Stadt Hohenems lädt am Donnerstag, dem 25. August 2022, um 19 Uhr gemeinsam mit der Abteilung Gewässergüte (Institut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit des Landes Vorarlberg) zu einer Exkursion zu den Flusskrebsen am Alten Rhein ein.

Heute zählen die auch „Scherenritter“ genannten Flusskrebse zu den seltenen und schützenswerten Arten. Die Führung am Alten Rhein soll allen Interessierten einen kleinen Einblick in den Lebensraum dieser Tiere ermöglichen.

Treffpunkt für die von Gerhard Hutter geleitete Exkursion ist um 19 Uhr an der Unterführung beim Rheinhof, auf der Seite beim Eingang zum Alten Hohenemser Schwimmbad. Mitzubringen sind festes Schuhwerk und Wetterschutz, Getränke nach eigenem Bedarf.

Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos. Die Exkursion findet bei jeder Witterung statt. Bei Fragen oder für weitere Informationen wenden sie sich per E-Mail an umwelt@hohenems.at!