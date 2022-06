Exkursion ins Frauenmuseum Hittisau

Mit 1. Juni 2022 startete die Stadt Hohenems (Büro für Gemeinwesen) gemeinsam mit dem ifs das Projekt „StoP – Hohenems ohne Partnergewalt“.

„Gemeinsam machen wir uns für eine gute Nachbarschaft stark!“, betont Vizebürgermeisterin Patricia Tschallener. „Als Auftakt wollen wir alle Emserinnen, aber auch alle Emser, zum gemeinsamen, kostenlosen Besuch der Ausstellung ‚DIE ROTE LINIE‘ im Frauenmuseum in Hittisau, am Samstag, dem 11. Juni 2022, einladen. Nikola Furtenbach, StoP-Projektkoordinatorin der ifs-Gewaltschutzstelle, wird uns durch die Ausstellung über sexualisierte Gewalt an Mädchen und Frauen führen.