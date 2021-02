Exil-Tiroler Baumann holte nach ÖSV-Flucht Medaille für DSV

Eine Rückkehr zum Österreichischen Skiverband (ÖSV) steht "nicht zur Diskussion", stellte Romed Baumann in Cortina mit einem breiten Grinsen klar. Mit Silber im WM-Super-G erreichte der Tiroler den vorläufigen Höhepunkt seiner persönlichen Piefke-Saga, die mit dem Wechsel zum DSV 2019 offiziell begann. Möglich gemacht habe den Erfolg nicht zuletzt die freundliche Atmosphäre im deutschen Team. "Es gönnt jeder dem anderen was. Da fühlt man sich einfach wohl", sagte Baumann.

Im ÖSV hatte er diesen Spirit im Winter 2018/19, aber auch schon davor vermisst. In der österreichischen Mannschaft gab es zuletzt weder im Super-G noch in der Abfahrt einen Fixplatz für den Tiroler. Der permanente Druck, sich für das Team qualifizieren zu müssen, behagte ihm nicht. Hinzu kam, dass er sich nach der Geburt seiner Kinder - Baumann ist Vater zweier Töchter - laut eigenen Aussagen selbst nicht mehr so viel zugetraut, in gewissen Passagen das Tempo rausgenommen habe.