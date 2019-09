Exhibitionist in OÖ bei Kinderschwimmen in Bad festgenommen

Im Hallenbad von Braunau am Inn ist es am Samstagnachmittag zu einem widerlichen Fall von Exhibitionismus gekommen. Ein 61-jähriger Mann schwamm nackt mit erigiertem Penis und aufgezogenem Kondom im Schwimmerbecken, während gleichzeitig ein Kindernachmittag im Bad stattfand. Wie die Polizei berichtete, wurde eine Zeugin mit ihrer Schwimmbrille unter Wasser auf den Vorfall aufmerksam.

Die Frau verständigte umgehend den Bademeister, der den Mann aufforderte, aus dem Wasser zu kommen. Dieser zog darauf seine Badehose wieder an und stieg aus dem Becken. Anschließend verstecke er sich in einer Umkleidekabine, um der in der Zwischenzeit gerufenen Polizei zu entgehen. Seine Wertgegenstände hatte er zuvor in einem der Spinde versteckt.